بيروت 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمستوى الاستثنائي للحدة الهجومية التي توجه بها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في حين استمرت الجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة لمواجهة الارتفاع المفاجئ لأعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من المناطق اللبنانية.وأشارت إلى تنديد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس بهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل فلسطيني في قرية كوبر في الضفة الغربية بتهمة مشاركته في تفجير عبوة ناسفة أدت إلى مقتل إسرائيلية عند نبع ماء في أغسطس الماضي.وتحدثت صحف الثلاثاء عن تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس التزام حكومته بمحاسبة المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين في البلاد.ولفتت الانتباه إلى تنديد وزراء خارجية مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا في بيان مشترك أمس بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.وتطرقت الصحف إلى اعتبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات الروسية تتيح الانتقال إلى فترة تخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا على مراحل.وأخبرت صحف لبنان عن إعلان السلطات الأفغانية أمس اعتقال زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة جنوب آسيا أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين في التنظيم.// انتهى //11:40ت م0038