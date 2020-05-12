بريدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستنفذ الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض " حرفه " بببريدة غداً ، دورة عن بعد بعنوان " أساسيات فن الخط العربي " .وتهدف الدورة إلى نشر الوعي بأهمية الحرف وكجزء من المشاركة في حملة " كلنا مسئول " , حيث تتناول الدورة مقدمة في أنواع الخطوط ، وأقلام القصب وأنواعها وطريقة بريها ، والمحبرة وطريقة صناعتها ، والأوراق وأنواعها وخصائصها ، ووحدات قياس الأحرف وطرق كتابتها فنياً .// انتهى //11:50ت م0039