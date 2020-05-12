ثقافي / " أساسيات فن الخط العربي " دورة بجمعية حرفة ببريدة غداً
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
بريدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
تنفذ الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض " حرفه " بببريدة غداً ، دورة عن بعد بعنوان " أساسيات فن الخط العربي " .
وتهدف الدورة إلى نشر الوعي بأهمية الحرف وكجزء من المشاركة في حملة " كلنا مسئول " , حيث تتناول الدورة مقدمة في أنواع الخطوط ، وأقلام القصب وأنواعها وطريقة بريها ، والمحبرة وطريقة صناعتها ، والأوراق وأنواعها وخصائصها ، ووحدات قياس الأحرف وطرق كتابتها فنياً .
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11:50ت م
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