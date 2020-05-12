تونس 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بكلمة الرئيس التونسي قيس سعيَد خلال زيارة قام بها إلى مدينة قبلي جنوب البلاد، أكد فيها أن العمل اليوم يجب أن يتركز للقضاء على البؤس الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه تونس، وان إرادة الشعب التونسي كبيرة ويجب أن يصنع التغيير بفضل هذه الإرادة من أجل الخروج من هذه الأوضاع الصعبة.وواكبت النتائج الايجابية التي حققتها تونس في الحد من انتشار فيروس كرورونا في البلاد، في ضوء تواصل عدم تسجيل إصابات ولا وفيات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.وتطرقت محليًا أيضًا إلى إحباط الجيش التونسي بمرتفعات القصرين غرب تونس مخطط تحضير لعملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين.ونقلت صحف الثلاثاء تصريحات أطلقها مسؤولون أمميون حذروا فيها من أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا.وأخبرت عن مناقشات داخلية بدأتها مفوضية الاتحاد الأوروبي حول كيفية معاقبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي في حال ضمت أراضٍ فلسطينية لها، وطبقت السيادة عليها.وكتبت صحف تونس عن الارتفاع الحاد في فرنسا لمعدل الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا، إذ رُصدت 263 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، إلى جانب إعلان الحماية المدنية في إيطاليا عن تراجع إصابات كورونا في البلاد وزيادة الوفيات.// انتهى //12:14ت م0041