مكة المكرمة ١٩ رمضان ١٤٤١هٰـ الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٠م واسأغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية محافظة بحرة الفرعية أمس ( 9 ) منشآت غذائية وذلك لمخالفاتها الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد .وأوضح رئيس بلدية بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف أنه تم إغلاق 9 منشآت غذائية لعدة أسباب أبرزها عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .وأشار إلى أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها الرقابيةالميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة و التأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن و المقيم .وأكد المهندس الشريف أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسميةالتابعة للأمانة لاتخاذالإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.// انتهى //12:48ت م0060