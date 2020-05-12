أبوظبي 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجّلت الإمارات 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع مجموع الحالات إلى 19,661 حالة.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات 203 حالات، مشيرة إلى شفاء631 حالة جديدة، لترتفع حالات الشفاء إلى 6,012 حالة.// انتهى //12:57ت م0062