عام / 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
أبوظبي 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
سجّلت الإمارات 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع مجموع الحالات إلى 19,661 حالة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات 203 حالات، مشيرة إلى شفاء631 حالة جديدة، لترتفع حالات الشفاء إلى 6,012 حالة.
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12:57ت م
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