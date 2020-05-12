نواكشوط 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا جياكومو ديرازو.وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه، لا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا، وسبل تعزيز دعم دول الاتحاد الأوروبي لموريتانيا في مواجهة الآثار الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحيلولة دون انتشار هذا الوباء، إضافة إلى مناقشة نتائج القمة الافتراضية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الساحل والوضع الأمني والاقتصادي في الساحل في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة.// انتهى //12:57ت م0063