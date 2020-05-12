الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسعقدت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مساء أمس أمسية "مجتمعي -مسؤوليتي" بمشاركة عدد من أولياء الأمور والمختصين والمهتمين حيث شاركت بها و تناول محاورها المدير التنفيذي للجمعية فردوس جبريل فلاتة والمدربات المختصات مي أبو أسد وهند العتيبي, وذلك عبر التواصل المرئي عن بعد.وأشارت المدير التنفيذي للجمعية إلى أن هذه الأمسية تأتي ضمن مبادرات الجمعية في تفعيل المسؤولية المجتمعية, بالإضافة إلى الاحتفاء باليوم الخليجي لصعوبات التعلم من خلال مناقشة القيم والمسؤوليات الاجتماعية و التربوية تجاه الأبناء من ذوي صعوبات التعلم وكيفية تعليمهم إياها خلال هذه الفترة الاستثنائية، ومن منطلق مسؤولية الجميع بالالتزام بالدور المناط به للمشاركة بالتصدي لهذه الجائحة العالمية ورفع الوعي المجتمعي لكافة الأفراد .وأشارت إلى توفير الجمعية لعدد من الورش التدريبية (عن بعد) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, إضافة إلى عدد من المبادرات التي ستقدمها الجمعية للتعريف بمستفيديها وسبل التعامل معهم سيما في ظل مايحدث، داعية أولياء الأمور إلى استثمار هذه الفترة بما يعود نفعا لأبنائهم من ذوي صعوبات التعلم وتقديم تعليم غير منهجي ومهارات جديدة مناسبة لهم لرفع وتنمية قدراتهم وترسيخ المعلومات بالممارسة اليومية التعليمة عبر برامج متنوعة بأساليب تربوية وترفيهية جاذبة تعين على استدامة تعلم المهارة .وبدوره أشاد رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان بالجهود التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الجهات الخيرية وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية.مؤكداً استمرار الجمعية في توفير كافة البرامج والأنشطة التي تلبي تطلعات حكومتنا الرشيدة والمواطنين والمقيمين .// انتهى //12:57ت م0064