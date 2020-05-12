الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسنظمت الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ورشة عمل بعنوان "دور التدريب التقني والمهني للمساعدة على تطوير تقنيات لمواجهة فيروس كورونا والإجراءات الوقائية لما بعد رفع الحظر التدريجي" التي افتتحت أمس عن بُعد.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه الورشة تأتي انعكاساً للجهود التي وفرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواجهة هذه الجائحة، حيث تضمنت عرض ستة مشاريع ومشاركات علمية اشتملت على العديد من المواضيع المتعلقة باستخدام وتطوير التقنيات الحديثة لمواجهة أزمة جائحة فايروس كورونا، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريب والأكاديميين المتخصصين في عدة مجالات علمية وتقنية وبحضور من الزملاء و الزميلات على مستوى منطقة الرياض.// انتهى //13:04ت م0067