الجزائر 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أن الحكومة لن ترفع الحجر الصحي إلا بعد أن ينخفض عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا، داعيًا الجزائريين إلى مزيد من الانضباط والحذر وعدم تعريض حياتهم وحياة غيرهم للخطر.وأخبرت عن بدء مختبرات جزائرية في إنتاج محاليل الكشف السريع عن الإصابة بفيروس (كوفيد 19) محليًا، ما يساعد في تسريع وتيرة الكشف المخبري ويفتح الباب أمام الكشف المبكر عن الإصابة لدى الأشخاص غير المصابين أو يحملون الفيروس ولا تظهر عليهم أعراضه.وأشارت صحف الثلاثاء إلى تسجيل وزارة الصحة أمس 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها المخبرية، ووفاة 5 حالات جديدة.وأبرزت إحباط الجيش التونسي مخطط تحضير لعملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين بمرتفعات القصرين غرب تونس.وتحدثت صحف الجزائر عن استعادة بعض الدول الأوروبية جزءًا من حريتها، والعودة لممارسة الحياة اليومية التي حرموا منها لأكثر من شهرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.// انتهى //13:16ت م0069