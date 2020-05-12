طرابلس 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم سلبية نتائج تحليل فيروس كورونا المستجد لمئة عينة اشتباه بالفيروس، ليستقر عددمصابي الفيروس عند 64 حالة.وأوضح المركز في بيان أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 100 عينة للكشف عن الفيروس، وبعد الفحص المختبري تبينأن نتائج الفحص سلبية وخلوها من الفيروس.وبهذا الإعلان يستقر عدد الإصابات المؤكدة عند 64 حالة بينها 33 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 حالة، في حينسُجلت ثلاث وفيات.// انتهى //13:23ت م0070