جاكارتا 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجّلت إندونيسيا 16 حالة وفاة و484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة الأندونيسية أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة ارتفع إلى 1007 حالات، فيما بلغت حصيلة الإصابات 14 ألفًا و749 إصابة مؤكدة، مشيرةً إلى تماثل 3063 حالة للشفاء.وأضافت أن هناك أكثر من 32 ألف حالة إصابة مشتبه بها في البلاد، في حين خضع حوالي 119 ألفًا و728 شخصًا لفحص مخبري.// انتهى //13:31ت م0071