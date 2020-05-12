الكويت 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت اليوم على تراجع مؤشر السوق العام بمقدار 44ر1 نقطة، ما نسبته 03ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 51ر4767 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 21ر85 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5ر16 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 4983 صفقة.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي نقطتين، بنسبة 05ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 12ر4081 نقطة، وذلك خلال تداول 30ر20 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 2ر1 مليون دينار، تمت عبر 1297 صفقة.وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 06ر0 في المئة، ما يعادل 14ر3 نقطة ليصل عند مستوى 94ر5116 نقطة، نتيجة تداول 90ر64 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 3ر15 مليون دينار، تمت عبر 3686 صفقة.وصعد مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 8ر5 نقطة، ما نسبته 15ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 71ر3956 نقطة، من خلال تداول 19ر13 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 03ر1 مليون دينار، نتيجة تنفبذ 917 صفقة.// انتهى //13:42ت م0073