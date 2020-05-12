عام / تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في تايلاند
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
بانكوك 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
سجّلت السلطات التايلاندية خلال الـ24 ساعة الماضية إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي وفيات.
وقال المتحدث باسم مركز إدارة فيروس كورونا (كوفيد-19) في تايلاند :"إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 3017 إصابة، في حين استقرت حالات الوفاة عند 56 حالة"، مضيفًا أن غالبية الإصابات في الأسبوعين الماضيين سجلت جنوب البلاد.
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