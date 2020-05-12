مأرب 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 3,425 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي مأرب والحديدة.حيث جرى توزيع 1,500 كرتون تمور في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,500 أسرة، وتوزيع 1,925 كرتون تمور في مديريتي الخوخة والدريهمي بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1925 أسرة.يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.//انتهى//14:33ت م0090