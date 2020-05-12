عرعر 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي اليوم, أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري، ورؤساء البلديات في محافظات المنطقة.وفي مستهل اللقاء هنأ سموه رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عثمان الضبعان بمناسبة تعيينه ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الموكلة إليه لخدمة المواطن والمواطن وتنمية العمل البلدي والخدمي في المحافظة .وناقش سموه خلال الاجتماع آلية ضبط السلع المخالفة للاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطن والمقيم، وتطبيق المخالفات على المنشآت المخالفة للشروط الصحية لمساكن العمالة داخل النطاق العمراني .كما استعرض الاجتماع أبرز أعمال أمانة المنطقة والبلديات الفرعية ، لمكافحة جائحة فايروس كورونا المستجد.وتسخير الإمكانات واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية خلال الفترة الماضية.كما اطلع سموه على خطط ومشروعات ودراسات ومبادرات الأمانة والبلديات ، لتطوير وتنمية العمل البلدي وتقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالمنطقة.وقال سموه :" علينا الاستفادة من الدروس والعبر أثناء تصدينا لجائحة كورونا على مستوى العمل التكاملي مع الجهات الأخرى ذات الصلة لرفع الفاعلية والكفاءة حالياً ومستقبلاً، وعلى مستوى التخطيط لتطوير المنطقة حضرياً لتكون بيئة محفزة للتنمية بكافة أبعادها، ولتكون بيئة مثبطة لانتشار العدوى والأمراض بمراعاتها للتكتلات البشرية من جهة الكم والنوع معاً، وذلك بالتزامن مع تطوير الأنظمة والشروط المتعلقة بتراخيص المخططات والبناء والعمل الاستثماري أياً كان نوعه " .ووجه سموه بضرورة بذل المزيد من الجهود التخطيطية القائمة على التشخيص الدقيق المستند لمنهجيات التحليل الحديثة وذلك لرفع درجتي الفاعلية والكفاءة لأقصى الدرجات الممكنة للاستفادة من الإمكانات الذاتية والتعاونية والحد من الهدر لأدنى الدرجات الممكنة، مبيناً أن العمل المُخطط يحقق الأهداف المنشودة بأسرع الطرق وبالجودة المعيارية.وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع سواء في أمانة المنطقة أو البلديات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة، وعلى أهمية خدمة المواطن وتفعيل الخدمات والجهود , والاهتمام بكل ما من شأنه راحة المواطنين، ومضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة ، منوهاً سموه بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //14:40ت م0093