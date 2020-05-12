القطيف 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأطلقت جمعية مضر الخيرية بالقديح في محافظة القطيف، أمس، مشروع العيدية تحت عنوان "العيد تراحم وتلاحم"، بمبلغ 100 ألف ريال عيدية تقدم للأسر المتعففة التي ترعاها الجمعية.وأتاحت الجمعية لأفراد المجتمع المساهمة في المشروع عبر باقات ثلاث؛ ( الباقة الأولى 50 ريالًا والثانية 100 ريال والثالثة بقيمة 200 ريال)، ويمكن للمحسنين المساهمة بأكثر من باقة.يذكر أن الجمعية تستقبل المساهمات المالية عبر الإيداع المباشر في أحد حساباتها لدى البنوك وإرسال رسالة باسم المودع والمبلغ إلى جوال العلاقات العامة رقم 0539087133‬ مذيلة بكلمة العيدية، أو إيصالها إلى مكتب التحصيل وسط القديح من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساء يومياً ما عدا يوم الجمعة، ويمكن الدفع المباشر المستحدث عن طريق تطبيق جمعية مضر الخيرية بالدخول على الرابط https://mudhar.org/?page_id=5644// انتهى//14:41ت م0094