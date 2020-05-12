مكة المكرمة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبين ( بنين - بنات ) اليوم فعاليات الملتقى الإلكتروني الأول للموهوبين عن بعد بعنوان " فرص الابتكار للموهوبين في ظل الأزمات "و استمر لمدة يومين.وأوضحت مساعدة المدير العام لمياء بشاوري بأن الملتقى يهدف إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد ومهارات حل المشكلات وإدارة الأزمات مختتمة كلمتها بشكر إدارة الموهوبات وكل من ساهم في الإعداد والتخطيط والتنفيذ، كما يهدف إلى استشعار المسؤولية الوطنية للموهوبين في مواجهة الأزمات مع إبراز فرص الابتكار للموهوبين وتوظيف التفكير المنتج في مواجهة جائحة كورونا المستجد، ومساهمة المؤسسات التعليمية في توعية المجتمع لمواجهات التحديات المعاصرة.وتناول الملتقى في يومه الأول التقنية في مواجهة الأزمات وتوظيف التفكير المنتج في ضوء منحى stem لحل المشكلات الناتجة عن الأزمات متطرقا خلاله إلى تعريف الأزمة ، والتفكير المنتج وكيف يكون إصلاح التعليم ومفهوم مدخل stem, استثمار الأزمات فرصة لإبداع الموهوبين, إضافة إلى المواهب الأكاديمية في ظل الجائحة لإعداد الموهوبين أكاديميا ودور الأسرة الاقتصادي.// انتهى //14:41ت م0095