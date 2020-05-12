جدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسشهد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي أمس، حفل تخريج ١١٤ حافظاً للقرآن الكريم من الطلاب عبر النقل الإلكتروني الافتراضي بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي وعدد من القيادات والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء أمور الطلاب .وقال مدير عام التعليم بمحافظة جدة في كلمة له بهذه المناسبة : إن استمرار عطاء المعلمين والمعلمات في جميع المدارس رغم تعليق الدراسة والحضور، لم ينقطع في ظل التحدي الكبير الذي واجه التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني مع جائحة كورونا التي مرت على الوطن وعلى العالم أجمع ، وإن جهود المعلمين والمعلمين على عطائهم مع أبنائهم الطلاب والطالبات محل ثناء وتقدير الجميع .وأضاف: نجتمع في شهر القرآن لنحتفل بكوكبه من حفظة كتاب الله الكريم من طلاب مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال وهنيئاً لهم هذا التخرج وهنيئاً لمعلميهم ولأولياء امورهم وان يبارك في اعمارهم وحياتهم المستقبلية وأن يجزي المعلمين خير الجزاء على هذا الجهد المبارك .من جهته بين مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي أن الاحتفاء بحفظة كتاب الله الكريم من الطلاب يعد أحد أولويات القيادة الرشيدة والتي تشجع على حفظ القرآن الكريم وغرس القيم والخير والعطاء لدى الطلاب ليكونوا نواة طيبة في مجتمع معطاء ، ويقوموا بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم ، مقدما شكره للمدير العام للتعليم بمحافظة جدة على حضوره للحفل الافتراضي ودعمة لـ 114 حافظاً من الخريجين ، ولكافة المعلمين وإدارة المدرسة وللطلاب وأولياء الأمور على جهودهم المبذولة .// انتهى //14:46ت م0098