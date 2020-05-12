نجران 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة نجران ،اليوم، محال كبرى بمدينة نجران لمخالفتها للقرارات الاحترازية الوقائية والتدابير الوقائية التي تحد من تفشي فيروس كورونا بعد إعادة السماح لها بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن إجراء الإغلاق جاء بسبب عدم التزام تلك المحال بالتدابير والإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار ‫كورونا ،ورصد عدد من المخالفات المتمثلة في وجود ازدحام كبير ،وعدم وجود معقمات ومطهرات بها ، وسماحها بدخول الأطفال أقل من 15سنة، وتهاونها في تطبيق الاحترازات الوقائية.وأشار ابن رجاء إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.//انتهى//14:58ت م0102