كييف 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجّلت أوكرانيا اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملًا في مجال الرعاية الصحية، مضيفًا أنه خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلًا و88 عاملًا في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصًا للشفاء.وأفادت بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصًا منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.// انتهى //15:04ت م0105