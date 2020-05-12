الرباط 19 رمضان 1441 ه موافق 12 مايو2020 م واستعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بعد غد الخميس اعمال المؤتمر الاستثنائي لوزراء التربية في الدول الأعضاء، والذي تنظمه الايسيسكو بالتعاون مع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، رئيسة المؤتمر لهذه الدورة، في موضوع "المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ -كوفيد-19".واوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم انه سيتم خلال الجلسة الافتتاحية القاء كلمات كل من وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية رئيس المؤتمر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر الحجار، والمدير العام للايسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات عمل لمناقشة دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومات التربوية، وتقديم التجارب الناجحة في الدول التي واجهتها الجائحة، لتبادل الخبرات وتأكيد الحفاظ على الحق في التعليم.كما سيتم استعراض تدابير الدول الأعضاء لتأمين العودة الى المدرسة في حال استمرار جائحة كورونا، والوثائق الإطارية التوجيهية الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن إجراءات التحضير لعودة آمنة إلى المدارس.وسيتم أيضا التعريف بمبادرة "التحالف الإنساني الشامل"، التي أطلقتها الإيسيسكو لإرساء مقاربة إنسانية عالمية في مواجهة الأزمات والأوضاع الطارئة، ومساعدة دول العالم الإسلامي على مواجهة آثار الجائحة، قبل اعتماد إعلان المؤتمر واختتام الجلسات.// انتهى //16:03ت م0119