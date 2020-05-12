محافظات 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, حملة اعتقالات طالت 33 مواطناً من الضفة، بينهم 18 مواطناً من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة يعبد (16) مواطناً فلسطينياً بينهم سيدتان وطفلة، فيما اعتقلت قوة من وحدات المستعربين الليلة الماضية (13) شاباً ونقلتهم إلى تحقيق "المسكوبية"، بينما جرى اعتقال مواطنين فلسطينيين من بلدة أبو ديس بالقدس, إضافة إلى اعتقال مواطن فلسطيني من بلدة سلواد شرق رام الله، ومواطن آخر من محافظة الخليل.وذكر نادي الأسير أن مواطناً جرى اعتقاله مساء أمس من بلدة عزون بمحافظة قلقيلية وأُفرج عنه لاحقاً.// انتهى //16:07ت م0121