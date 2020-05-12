الجزائر 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم، عن تمديد فترة الحجر الصحي لـ15 يوماً آخر بداية من 15 الى 30 مايو الجاري بنفس توقيت الحجر المطبقة بمحافظات البلاد.وقال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في تصريح له من محافظة وهران غرب الجزائر أنه وباستشارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قررت الحكومة تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية ابتداء من يوم 15 مايو الجاري .وسجلت 168 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال امس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5891 حالة مؤكدة، فيما سجلت 5 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات الى 507 حالات موزعة على 48 ولاية، حسب ما كشف عنه امس الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.// انتهى //16:12ت م0122