بغداد 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم اتصالا هاتفيا من الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط،, عبر خلاله عن تهانيه بتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية .وأكد ابوالغيط دعم الجامعة العربية للعراق وحكومته في مواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم.من جانبه، شدد الكاظمي على أهمية تنسيق المواقف العربية، وتذليل الخلافات الداخلية وتعزيز المشروع العربي بما يخدم تطلعات الشعوب العربية.// انتهى //16:25ت م0123