بيروت 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 1.54% أي ما يعادل 3.5 نقاط، ليغلق عند مستوى 598.55 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142 ألفاً و482 سهماً، بقيمة 1 مليون و474 ألفاً و230 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 124 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و219 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و 315 ألف لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:26ت م0124