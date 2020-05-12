اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 1.54%
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
بيروت 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 1.54% أي ما يعادل 3.5 نقاط، ليغلق عند مستوى 598.55 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142 ألفاً و482 سهماً، بقيمة 1 مليون و474 ألفاً و230 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 124 صفقة.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و219 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و 315 ألف لجلسة التداول السابقة.
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16:26ت م
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