عام / أمانة الشرقية تضبط مسلخًا مخالفًا وتتلف أكثر من 17 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
القطيف 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
ضبطت الفرق الميدانية بأمانة المنطقة الشرقية أمس , مسلخاً عشوائياً مخالفاً بمحافظة القطيف يعمل في بيئة غير صحية مخالفة للاشتراطات واللوائح البلدية ، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف رصد المزارع المُخَالفة .
وأوضحت الأمانة أنها أتلفت 17 ألف كجم من اللحوم وأحشاء الحيوانات التي تظهر عليها علامات الفساد والغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، كما تم ضبط عدد من العمالة لا يحملون تراخيص نظامية إضافة إلى افتقادهم للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية ، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة، وعدم أهلية المكان لهذا النوع من الأنشطة ، مما قد يتسبب في نشر الأمراض ونقل العدوى .
وحذرت الأمانة من الذبح العشوائي لما له من نتائج سلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة بسبب غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح ، الأمر الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، وأيضاً يعرض الذبائح للفساد بسبب تعرضها للملوثات الخارجية , مؤكدةً أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية ، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم .
ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي اشتباه لوجود مواد غذائية فاسدة أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات 940 .
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16:30ت م
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