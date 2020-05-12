الباحة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز نخال، خلال الفترة من الواحد والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 1441هـ، برنامجاً دعوياً بعنوان "همسات العشر" عبر حساب الجمعية في تويتر.ففي يوم الخميس الحادي والعشرين من الشهر يلقي الدكتور سعود بن عليبي الغامدي كلمة بعنوان "محاسن الدولة السعودية"، وفي اليوم التالي يلقي الشيخ عواد بن سبتي العنزي كلمة بعنوان "العمل بالأسباب المشروعة".ويوم الاثنين القادم كلمة للشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بعنوان "الافتقار إلى الله في الشدة", وتختتم هذه الكلمات في اليوم السابع والعشرين من الشهر الكريم بكلمة يلقيها الشيخ مطارد بن دخيل العنزي بعنوان "ماذا بعد رمضان".ويأتي هذا البرنامج ــ الذي تبث كلماته عن الساعة الحادية عشر مساء ــ ضمن المناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال الأوقات والأيام الفضيلة كالعشر الأواخر من شهر رمضان بالأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله بالطاعات.// انتهى //16:31ت م0127