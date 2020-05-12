عام / شرطة منطقة الرياض : القبض على ثلاثة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية ( في العقد الرابع من عمرهم )، في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم ( 4548 ) شريحة لعددٍ من الشركات، و ( 119 ) جهاز جوال و ( 15 ) جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات. وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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