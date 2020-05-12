الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، سلسلة من المحاضرات الدعوية النسائية، خلال الفترة من اليوم التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 1441هـ، تلقيها عدد من الداعيات عبر البث المباشر عن بعد في تطبيق زووم، الساعة الحادية عشر مساء.وتبدأ هذه السلسلة اليوم، حيث تلقي جيهان بنت محمد السراج محاضرة عنوانها (هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان)، ويوم غدٍ تلقي عائشة بنت حسن النجمي محاضرة بعنوان (فضل العشر الأواخر من رمضان)، وفي اليوم التالي تلقي أمل بنت عبدالله الكيلاني محاضرة بعنوان (نماذج من الأعمال الصالحة في رمضان)، كما تلقي إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان مساء الجمعة القادمة محاضرة بعنوان (فضل ليلة القدر)، وتختتم هذه السلسلة يوم الأحد القادم الرابع والعشرين من الشهر الفضيل، حيث تلقي عائشة بنت محمد عكور محاضرة بعنوان (اغتنام رمضان).وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذه المحاضرات تأتي لتبين للناس وخاصة النساء فضل أيام رمضان المبارك، وفضل الأيام العشر الأخيرة منه والتي هي أفضل الليالي وأكرمها، حيث فيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة نزل فيها القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مقدماً الشكر لكل المساهمين في هذا البرنامج النسائي، سائلاً الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وأن ينفع بعلم الداعيات والدعاة.// انتهى //16:35ت م0131