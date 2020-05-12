حائل 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم ( 50 ) شخصاً من جنسياتٍ مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.// انتهى //16:40ت م0132