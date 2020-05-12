لوزان 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، انه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقررًا في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم، إقامته بمؤتمر افتراضي عبر الإنترنت، يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.وأعلن الفيفا أيضًا عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتًا إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهنًا بالتطورات".وبات موعد بطولة كأس العالم للسيدات دون 20 سنة في كوستاريكا وبنما في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير 2021، مع الاحتفاظ بمعايير الأهلية التي تم تعيينها في البداية، وبطولة كأس العالم للسيدات دون 17 سنة المقررة في الهند من 17 فبراير إلى 7 مارس 2021، وكأس العالم لكرة الصالات في ليتوانيا من 12 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021.// انتهى //16:42ت م0133