باريس 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسينتهي عقد الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد، مع فريق فيراري في نهاية موسم 2020، فيما لم يكشف الفريق الإيطالي الثلاثاء هوية السائق الذي سيخلفه.وقال فيتل في بيان "ستنتهي علاقتي مع فيراري في نهاية 2020. من أجل الحصول على أفضل النتائج في هذه الرياضة، من الحيوي لجميع الأطراف العمل في تناغم تام".وتستعد بطولة الفورمولا واحد لخوض موسم مختصر من دون جمهور بسبب الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم للفئة الأولى على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية في 15 مارس الماضي، لكن "كوفيد-19" دفع إلى قرار اللحظة الأخيرة بإلغاء السباق قبل بدء تجاربه الحرة.وباتت المراحل التسع الأولى في حكم الملغاة (أستراليا، موناكو وفرنسا)، أو مؤجلة دون تحديد موعد جديد لها (البحرين، الصين، فيتنام، هولندا، إسبانيا، أذربيجان وكندا).ويأمل منظمو بطولة العالم من انطلاق الموسم في الخامس من يوليو على حلبة ريد بول في النمسا، وإقامة سباق ثانٍ بعد أسبوع على الحلبة نفسها، على أن يرتبط ذلك بالإجراءات الصحية والقيود الحكومية المفروضة على نطاق واسع للحد من تفشي الفيروس.// انتهى //17:51ت م0162