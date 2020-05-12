الطائف 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجا ميدانيا موسعا لصيانة مضخات شفط مياه السيول من الأنفاق وذلك لضمان الاداء الأمثل لها وقت هطول الأمطار، وتم تنفيذ خطط افتراضية للتأكد من جاهزيتها، كما تواكب ذلك مع تنفيذ برنامج لتنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار بأنحاء المحافظة.وشمل البرنامج إزالة الأتربة والأخشاب ومعيقات التدفق الصلبة بالإضافة إلى نظافة العبارات الصندوقية بكامل مساراتها، وذلك استعداداً لموسم الأمطار الصيفية بالمحافظة.وأوضحت أمانة الطائف أن الفرق الميدانية قامت بصيانة شبكات منهولات تصريف مياه الأمطار (14200) منهول بمختلف الأحجام، ونفذت أعمال إزالة أكثر من 500 ألف من التربة والحجارة والمخلفات الصلبة من غرف التصريف وتمديداتها بالاستعانة بأجهزة خاصة بذلك، كما تأكدت من مضخات شفط المياه بالأنفاق والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى إزالة الشوائب من مسارات العبارات المفتوحة والعبارات الصندوقية، ومعالجة معيقات التدفق.وبينت أن الفرق الميدانية قامة بصيانة شاملة لكافة مضخات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى تنظف كافة مسارات العبارات المفتوحة والعبارات المغلقة، وإزالة الاتربة والأشجار ومعيقات التدفق مع عمل مسارات لانسيابية تدفق التجمعات المائية بالمواقع غير المخدومة بشبكات التصريف، ووضعت خطة لمعالجة الشكاوي والبلاغات بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة من شركاء الأمانة.وأشارت الأمانة أنها تعمل حالياً على تكثيف العمل ببرامج التأهيل الميداني وتسيير فرق رقابية على دائرة العمل بالبرنامج ، ومعالجة أي ملاحظات ، وتتضافر الجهود التنسيقية بين الأمانة وشركائها هذه الفترة لسرعة احتواء الأمطار المتوقعة على المحافظة ومراكزها وقراها ومعالجة أي تداعيات محتملة.// انتهى //17:52ت م0163