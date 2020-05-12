هروب 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسوزعت جمعية البر الخبرية بمحافظة هروب خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك بتوزيع " 1630" سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن أحمد مطيع أن السلال الغذائية التي تستفيد منها 1630 أسرة ،تتضمن مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك ، مبيناً أن عدة فرق تطوعية شابة تسهم في عملية النقل والتوزيع لتلك السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها والمحتاجين بمختلف القرى التابعة لنطاق عمل الجمعية، وفق خطة زمنية وضعت لعملية التوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أماكن وجودهم, تماشياً مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصحي والأمني.// انتهى //17:54ت م0164