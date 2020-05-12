عرعر 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس‏أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن فتح التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ.وأوضحت عمادة القبول والتسجيل، أن التسجيل يتم عن طريق الخدمة الذاتية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 3-10-1414 هـ ، وحتى يوم الأربعاء 1441-4-10 للطلبة المتوقع تخرجهم، وللمقررات العامة لباقي الطلبة الخميس الموافق5-10 وحتى السبت7-10 حسب الشاغر من المقاعد، مشيرة إلى أن الطالب المسجل في الفصل الصيفي لا يمكنه التقديم على خدمة التحويل من كلية لأخرى.// انتهى //17:55ت م0166