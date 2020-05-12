المدينة المنورة 19 رمضان 1441هـ الموافق 12 مايو 2020م واسأصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس ١١٧ رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة أمس إصدار ٥٤ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ٢٥ رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ١٤ قرار مساحي، وكذلك ٢٤ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.// انتهى //18:06ت م0167