صامطة 19 رمضان 1441 الموافق 12 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة بتنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية التفتيشية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة بالمحافظة.وشملت الجولات الرقابية النسائية التي نفذها القسم النسائي 132 جولة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك أسفرت عن تصحيح العديد من الملاحظات وضبط عدد من المخالفات على بعض تلك المحلات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وتهدف الجولات لللتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المجمعات والمحلات التجارية في زيارات يومية مستمرة لتلافي الملاحظات المخالفة للأنظمة.// انتهى //18:08ت م0168