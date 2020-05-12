رفحاء 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستابعت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء تنفيذ التوجيهات بإلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الذي تم تطبيقه مع مطلع الاسبوع الجاري، ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري و الجهود المبذولة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا،والتقليل من تداول العملات النقدية.وأوضح لـ"واس" مدير فرع وزارة التجارة برفحاء يوسف بن سالم العنزي، استمرارية الجولات على نشاط التموينات والبقالات ،حيث أن هذا الامر الزامي،لافتاً انه من خلال الجولات مع انطلاق تطبيق القرار كان الاغلبية ملتزمون ومتوفرة لديهم أجهزة الدفع الإلكتروني ،فيما نسبة 2% لايوجد لديهم هذه الاجهزة ولهم طلبات عند البنوك لتأمينها.وأضاف أن الجولات مستمرة على البقالات والتموينات للتأكد من توفر أجهزة الدفع الإلكتروني خلال الايام المقبلة،وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال غير المتجاوبة, داعياً المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات تجارية .// انتهى //18:09ت م0169