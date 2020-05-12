نيويورك 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على ارتفاع على أمل أن يسهم تخفيف إغلاق أنشطة بسبب فيروس كورونا في إعادة الحياة للاقتصاد العالمي مع تقييم مستثمرين مخاطر تبني هذه الخطوة قبل الأوان.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 70.85 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة ليصل إلى 24292.84 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 9.18 نقطة أو 0.31 بالمئة ليسجل 2939.50 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 32.80 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 9225.1 نقطة عند الفتح.// انتهى //18:12ت م0170