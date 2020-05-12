عام / الأردن تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
عمّان 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و 3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.
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18:22ت م
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