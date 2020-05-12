طبرجل 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستنعم محافظة طبرجل بوفرة المنتجات الغذائية والسلع الرمضانية بجميع أنواعها وتعدد أصنافها التي تأمنها الأسواق والمحال التجارية بالمحافظة ، إضافة الى اللحوم بأنواعها والخضروات والفواكه.ورصدت عدسة " واس " بمنطقة الجوف توفر المنتجات والمواد الغذائية وبكميات كبيرة من خلال تجولها في المتاجر والمحال ومراكز التسوق بالمحافظة ، إذ يقوم الموردين في محافظة طبرجل بتأمين احتياجات السوق وتزويده بالمواد الغذائية والسلع الرمضانية والخضار والفواكه وأصناف اللحوم وبكميات كبيرة مع استقرار في الأسعار والتي تشهد حركة اعتيادية من قبل المتسوقين، بمتابعة مستمرة من قبل فرق وزارة التجارة بالمنطقة والتي تحرص على توفير المنتجات مع ثبات أسعارها.وتحرص المتاجر التجارية على اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة من تعقيم للعربات والالتزام بالتباعد وترك المسافة بين المتسوقين مع توفير وسائل السلامة والوقاية وعدم دخول الأطفال اليها واستخدام أجهزة الصرف الالي ، والتي تعنى باهتمام بالغ من قبل فرق البلدية الصحية والتي تعمل بشكل مستمر على التأكد من توفرها وتطبيق تلك الإجراءات طوال اليوم.// انتهى//18:22ت م0172