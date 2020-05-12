الباحة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة الحجرة بالباحة مع مطلع شهر رمضان المبارك لهذا العام، توزيع وجبات الإفطار المخصصة للصائمين، عبر برامجها المتعددة والمتنوعة في هذا الشأن، لتشمل المستفيدين من مختلف شرائح المجتمع.وسارعت الجمعية في تقديم 12600 وجبة إفطار صائم إذ جرى توزيعها على العمالة المقيمة في مقر الإيواء وبعض المناوبين في المرافق الحكومية كالمستشفيات والمراكز الصحية المناوبة ورجال الأمن في الميدان.وبينت الجمعية أن تنفيذ مشروعاتها الخيرية في هذا الشهر الكريم جاء وفق خطط منظمة وبكفاءات سعودية، حاثةً أهل الخير للمسارعة في مثل هذه البرامج التي تنعكس إيجاباً على الفرد، سائلةً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.// انتهى //18:24ت م0173