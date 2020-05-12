الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات النمساوية الثلاثاء وضعها خطة لاستئناف دوري الدرجة الأولى في كرة القدم مطلع يونيو، بعد تعليقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس رابطة دوري كرة القدم كريستيان ايبنباور في مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بالجدول الزمني، إذا عادت التمارين الكاملة في 15 مايو، افترض أنه يمكننا مواصلة البطولة في الأسبوع الأول من يونيو".ويتوقع أن تعاود الأندية تمارينها يوم الجمعة المقبل، بعد السماح لها بخوض تمارين بعدد أقل من اللاعبين فيما ستقام المباريات دون جماهير.وسيخضع اللاعبون لفحوص منتظمة لفيروس "كوفيد-19"، وبحال صدور أي نتائج ايجابية، سيخضع عضو الفريق المعني لحجر صحي لمدة 14 يوماً ويعاد اخضاع باقي الأعضاء للاختبارات.ولم يتم تحدد الموعد الرسمي لاطلاق الدوري، وتبقى عشر مراحل على إنتهاء منافسات الدوري، حيث يتصدر لاسك لينتس بفارق 3 نقاط عن آر بي سالزبورغ المتوج باللقب في آخر 6 مواسم.// انتهى //18:27ت م0174