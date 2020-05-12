تبوك 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 واسأطلقت أمانة تبوك ضمن خدمة نظام بلدي هاتفها المباشر لاستقبال الملاحظات والشكاوى والمقترحات، وذلك ضمن جهود أمانة تبوك في تسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للتسهيل على المواطنين وراحتهم وتتمثل الخدمة الجديدة في رقم للتواصل عبر تطبيق (واتس أب) لاستقبال الملاحظات والبلاغات الخاصة بالخدمات البلدية المدعمة بالصور والفيديو ، وسرعة تمريرها للمعالجة من قبل الإدارات والأقسام المختصة بالأمانة .وأوضحت الأمانة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي عبر رقم تم تخصيصة لخدمات بلدي و الملاحظات والاستفسارات والمكاتب الهندسية وهو كالتالي ( 0144258197 ) مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منها على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة للأهالي بما يتفق مع رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.يذكر أن أمانة تبوك قد أطلقت جملة من الخدمات تسهيلا على الأهالي في إيصال الملاحظات للأمانة ، من أبرزها تطبيق البلاغات الجغرافية والذي يقوم باستقبال البلاغات وتوجيها بشكل آلي للجهات والإدارات المختصة للتعامل السريع معها ، علاوة على رقم البلاغات المختصر بغرفة العمليات 940.// انتهى //19:09ت م0175