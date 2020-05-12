واشنطن 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسرجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم أن يُجري الصندوق المزيد من الخفض لتوقعات النمو العالمي في ضوء تأثير جائحة فيروس كورونا والأضرار التي لحقت بالكثير من الاقتصادات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعا في السابق.وقالت مديرة الصندوق خلال مؤتمر صحافي عن بُعد برعاية فايننشال تايمز اليوم: "إن البيانات الواردة من دول كثيرة أسوأ من التوقعات، ومن المرجح جدا أن تصدر تحديثات توقعاتنا في وقت ما من يونيو القادم، وقد تكون التوقعات القادمة أسوأ بعض الشيء من حيث كيفية رؤيتنا للعام 2020".// انتهى //19:18ت م0178