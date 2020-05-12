القاهرة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتهنئته بتكليفه لرئاسة مجلس الوزراء وحصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب العراقي.وأوضحت الجامعة في بيان اليوم أن الأمين العام أكد لرئيس الوزراء العراقي دعم الجامعة العربية للعراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وحرصها على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الاستقرار والرفاهية للعراق وشعبه.كما أكد الأمين العام على الدور المحوري الذي يمكن للعراق القيام به في محيطه العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية مواصلة جهود مكافحة الإرهاب.// انتهى //19:22ت م0179