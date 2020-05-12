الرباط 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية اغلبها في الرباط، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 6418، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 188 ضحية.وقالت وزارة الصحة المغربية، ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت الى 2991 بعد تعافي 180 شخصا اخرين، مشيرة الى ان الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين.// انتهى //19:28ت م0181