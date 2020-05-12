الجزائر 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجلت السلطات الجزائرية 176 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي إلى 6067 حالة مؤكدة، فيما سجلت 8 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات الى 515 حالة.وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد 19 بوزارة الصحة، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 2998 من بينها 157 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //19:28ت م0182