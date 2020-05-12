لوساكا 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسقررت زامبيا إغلاق حدودها مع تنزانيا بشكل مؤقت لتعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤجلة بذلك صادراتها الرئيسية من النحاس عبر دار السلام.ويأتي القرار بعد أن سجلت بلدة ناكوندي الحدودية مع تنزانيا 76 حالة إصابة في أعلى عدد إصابات سجلته البلاد -ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا- خلال يوم واحد.وأفاد وزير إقليم موتشينجو الزامبي مالوزو سيشون اليوم أن الكثير من الشاحنات بحاجة للحصول على تصريح للخروج من زامبيا، مضيفًا أنه سيتم إعطاء أولوية للشاحنات التي تدخل زامبيا محملة بسلع أساسية مثل الوقود والإمدادات الطبية والمواد الغذائية.وأوضح وزير الصحة في زامبيا شيتالو شيلوفيا أن عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد ارتفع إلى 267 حالة، وحالات الوفاة إلى سبع حالات.// انتهى //19:42ت م0186