عرعر 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستواصل الحملة الوطنية " مجتمع واعٍ" أعمالها بمدينة عرعر والتي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في اليوم التاسع عشر لها ، خلال توزيع حقائب على رجال الأمن بالميدان ، والمشاركة بالفرز البصري وغيرها.وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عايد بن مرضي العنزي أن عدد المتطوعين في الحملة بلغ 120 متطوعاً يقدمون جهودهم خلال 15000 ساعة ، واستفاد منها 25300 مواطن ومواطنة في نقاط الفرز وقدموا من خلالها 9350 حقيبة صحية ، مبيناً أن المتطوعين طبقوا كل الإجراءات الاحترازية خلال الحملة من باب التوعية من فيروس كورونا.// انتهى //20:10ت م0189